Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un gros coup à 0€ en Premier League !

Publié le 15 septembre 2021 à 12h45 par D.M.

Malgré le recrutement de Sergio Ramos cet été, le PSG voudrait recruter un nouveau défenseur central. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger intéresserait fortement le club parisien.

Le PSG a réalisé un mercato spectaculaire en parvenait à attirer des joueurs de classe mondiale gratuitement comme Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos. Et d’autres joueurs, libres de s’engager avec l’équipe de leur choix, pourraient poser leurs valises au PSG dans les prochains mois. Selon la presse étrangère, Leonardo observerait notamment la situation de Franck Kessié, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Milan AC, mais aussi d'un international allemand évoluant en Premier League.

Le PSG piste Antonio Rüdiger