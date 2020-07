Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l'avenir de ce défenseur de Ligue 1

Publié le 27 juillet 2020 à 17h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, mais aussi de plusieurs clubs en Europe, Gabriel doit quitter le LOSC cet été. Un dossier sur lequel s'est confié Gérard Lopez, président des Dogues.

Afin de compenser le départ de Thiago Silva à la fin de la saison, Leonardo a multiplié les pistes ces dernières semaines afin de réussir cet objectif fixé. Parmi les nombreux joueurs annoncés, la piste menant à Gabriel du LOSC plaît beaucoup au directeur sportif du PSG. Toutefois, comme annoncé en exclusivité par Le 10 Sport, le PSG doit se frotter à une grosse concurrence avec l'intérêt de Manchester United bien le club le plus avancé sur le défenseur brésilien semble être Naples. Interrogé sur l’avenir de son défenseur central, Gérard Lopez, le président du LOSC, a fait une énorme révélation sur l’avenir de Gabriel…

« Il choisira son club dans la semaine »