Mercato - PSG : Leonardo serait fixée pour l’arrivée de cette pépite de Zidane !

Publié le 5 avril 2021 à 0h15 par La rédaction

Malgré la volonté d’Arsenal de conserver Martin Odegaard la saison prochaine, le PSG suivrait le dossier de très près. De son côté, le Real Madrid aurait fixé un prix pour son milieu de terrain.

L’avenir de Martin Odegaard semble de plus en plus flou. Prêté à Arsenal par le Real Madrid cet hiver, le Norvégien est apprécié à Londres, et les Gunners voudraient le conserver en vue de la saison prochaine. Mais le club londonien va devoir faire face à la concurrence, notamment celle du PSG. Ce n’est plus un secret, Leonardo cherche du renfort dans tous les secteurs de jeu pour apporter des solutions à Mauricio Pochettino. Les dossiers se multiplient sur le bureau du directeur sportif brésilien, et le cas de Martin Odegaard aurait particulièrement attiré son attention. La direction parisienne pourrait d’ailleurs recevoir une excellente nouvelle concernant le milieu de 22 ans.

Odegaard trop cher pour Arsenal