Mercato - Barcelone : Joan Laporta très mal embarqué pour l’arrivée d’Haaland ?

Publié le 4 avril 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a fait d’Erling Haaland sa priorité au poste de numéro 9, le club catalan pourrait avoir du mal à réaliser l’opération tant les exigences du joueur sont stratosphériques.

À la recherche d’un nouveau numéro 9 pour remplacer Luis Suarez, parti l’été dernier, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Erling Haaland. En très grande forme depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, le Norvégien est certainement, avec Kylian Mbappé, le joueur le plus convoité du moment. Néanmoins, le club catalan n’est pas seul sur le coup, le Real Madrid et les cadors de Premier League suivant le dossier de très près, et l’opération s'annonce onéreuse. Comme le révélait Esport3 , le pensionnaire de Bundesliga ne demande pas moins de 150M€ pour libérer son joueur. Mais plus que cela, les Blaugrana pourraient être freinés par les énormes exigences du clan Haaland.

Haaland trop cher pour le Barça ?