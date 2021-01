Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se voit conseiller un ancien de l'OL !

Publié le 22 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le Bayern Munich songerait à vendre Corentin Tolisso dans les prochains mois, Olivier Rouyer conseille au PSG de se jeter sur l'occasion.

Recrue la plus chère de l'histoire du Bayern Munich au moment où il s'engage en Bavière pour 40M€ durant l'été 2017, Corentin Tolisso a pourtant eu du mal à s'imposer au sein du club allemand. Cette saison encore, l'ancien joueur de l'OL joue peu à cause de la concurrence et des blessures. Par conséquent, selon les informations de Sport Bild, le Bayern Munich commencerait à envisager l'hypothèse de vendre l'international français dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Et pour Olivier Rouyer, le PSG doit tenter le coup.

«Tolisso est le joueur parfait» pour le PSG