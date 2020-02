Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tout pour s'offrir Allegri !

Publié le 28 février 2020 à 1h45 par La rédaction

Leonardo aurait fait de Massimiliano Allegri sa grande priorité pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Malgré la concurrence du Milan AC, le directeur sportif du PSG aurait une longueur d’avance sur ce dossier.

« J’ai fait une année sabbatique. C’était bien, mais j’aurai besoin de retravailler en juin. (…) Aujourd’hui, je n’entraîne personne, je ne veux pas savoir où je serai l’année prochaine, on verra en juin. J’espère que quelqu’un m’appellera en juin et que j’aurai un poste » a déclaré récemment Massimiliano Allegri. Sans club depuis son départ de la Juventus en juin 2019, le technicien italien serait prêt à reprendre du service la saison prochaine et le PSG souhaite l’accueillir. Comme le 10 Sport vous l’a révélé le 16 décembre dernier, Leonardo a échangé avec Massimiliano Allegri. Et le directeur sportif du PSG serait déterminé à accueillir l’ancien coach bianconero .

Allegri favori pour succéder à Tuchel