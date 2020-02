Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva aurait l’embarras du choix pour l’été prochain !

Publié le 28 février 2020 à 0h15 par G.d.S.S.

Son contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva semble se diriger vers un départ libre. D’autant que le défenseur brésilien aurait l’embarras du choix pour son avenir…

Interrogé par la presse italienne début février, l’agent de Thiago Silva avait laissé la porte ouverte au Milan AC pour la suite de sa carrière si le défenseur brésilien ne prolongeait pas son contrat avec le PSG d’ici le mois de juin prochain : « Thiago a un grand amour pour Milan mais rien n'est encore décidé pour son avenir. Tout est possible ». Et d’ailleurs, le club rossonero ne serait pas le seul prétendant en course pour le défenseur brésilien du PSG.

Thiago Silva très courtisé ?