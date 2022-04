Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans une bataille colossale pour Tchouaméni !

Publié le 29 avril 2022 à 0h15 par Dan Marciano

En quête d'un milieu de terrain, le PSG penserait à Aurélien Tchouaméni. Mais le joueur de l'AS Monaco aurait des touches en Espagne et en Angleterre.

Cette saison a été exceptionnelle pour Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain a pris du galon à l'AS Monaco et s'est imposé comme l'un des cadres du groupe. Sa solidité et ses prestations lui ont permis d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Agé de 22 ans, le joueur a également tapé dans l'œil du PSG. Directeur sportif du club parisien, Leonardo a fait de Tchouaméni sa priorité pour densifier l'entrejeu.

Ils sont quatre sur Tchouaméni