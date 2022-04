Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une réponse à 120M€ pour cette piste !

Publié le 29 avril 2022 à 0h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ cet été, Ruben Neves est dans le viseur du FC Barcelone. Bruno Lage, l’entraîneur de Wolverhampton, a clarifié ce dossier.

Le FC Barcelone continue de préparer son mercato estival. Xavi a des envies et il l’a fait savoir à sa direction. Si la priorité du Barça semble être la défense, l’entraîneur espagnol aimerait aussi attirer un milieu de terrain en plus de Franck Kessié, dont l'arrivée aurait été bouclée. Ruben Neves, évoluant à Wolverhampton, est l’une des idées du FC Barcelone. Arsenal et Manchester United sont également intéressés par l’international portugais.

«Un joueur comme Ruben Neves a une valeur de 100 millions de livres sterling»