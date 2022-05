Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans un tout nouveau chantier colossal !

Publié le 14 mai 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Alors que l’attaque et le milieu de terrain semblaient être des secteurs à renforcer en priorité au Paris Saint-Germain, Leonardo serait également déterminé à frapper quelques gros coups en défense.

L’énième échec en Ligue des Champions va pousser le Paris Saint-Germain à encore changer pas mal de choses et personne n’est à l’abri, puisque Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient également être poussés vers la sortie ! En attendant, le directeur sportif du PSG semble déjà avoir tracé les grandes lignes de sa stratégie sur le mercato et si en attaque tout tournera autour de la future décision de Kylian Mbappé, plusieurs manques ont déjà été ciblés. C’est le cas du milieu de terrain, où des joueurs comme Leandro Paredes et Ander Herrera devraient être invités à se trouver un nouveau club, tandis que Paul Pogba ou encore Sergej Milinkovic-Savic pourraient débarquer. Mais qu’en est-il de la défense ? Cette saison n’a en effet pas été très satisfaisante pour la charnière centrale du PSG, surtout pour un Sergio Ramos qui n’a que très peu joué. Le capitaine Marquinhos a également montré des lacunes aux pires moments de la saison et du côté de Presnel Kimpembé on commencerait à penser à un avenir loin du Paris Saint-Germain, son club de toujours.

Koulibaly, enfin la bonne ?

Leonardo semble avoir remarqué cette fragilité de l’arrière-garde du PSG et aurait relancé une très vieille piste avec Kalidou Koulibaly. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, le Sénégalais pourrait bien quitter le Napoli au cours du mercato estival. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , aux pieds du Vésuve on médite sur un changement de cycle total, qui pourrait être en grande partie financé par la vente d’un ou plusieurs cadres comme Fabian Ruiz et donc Koulibaly. Il faut dire que le contrat de ce dernier se termine en juin 2023 et à 30 ans, il semble persuadé que le moment est venu pour lui d’enfin rejoindre un top-club européen... qui pourrait bien être le Paris Saint-Germain.

Bremer, la révélation de Serie A qui a séduit le PSG