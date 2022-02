Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait déjà calmer pour ce joueur du Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 22h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le PSG aurait des vues sur Marco Asensio. Mais le joueur pourrait recevoir une offre de prolongation dans les prochaines semaines.

Lié au PSG jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Selon nos informations exclusives du 10Sport.com, l’international français a déjà un accord de principe avec les dirigeants merengue . Pour se venger, les responsables parisiens pourraient piocher dans le groupe de Carlo Ancelotti pour se renforcer. Selon les informations divulguées par OK Diario , le PSG se serait renseigné sur la situation de Marco Asensio, lié au Real Madrid jusqu’en 2023.

Le Real Madrid envisage de prolonger le contrat d'Asensio