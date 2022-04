Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un dossier sensible en interne !

Publié le 12 avril 2022 à 15h15 par G.d.S.S.

Considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du PSG mais également courtisé à l’étranger, El Chadaille Bitshiabu s’est entretenu avec la direction du club de la capitale ce mardi afin de faire le point sur son avenir.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant El Chadaille Bitshiabu (16 ans) est l’une des pépites les plus en vue du moment au PSG. Comme l’a annoncé L’Equipe, le Bayern Munich et le RB Salzbourg envisageraient de recruter le jeune défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale. Et en attendant de savoir ce qu’il adviendra de ces touches à l’étranger, El Chadaille Bitshiabu a tenu à y voir plus clair sur sa situation personnelle au PSG.

El Chadaille Bitshiabu a discuté avec le PSG