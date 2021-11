Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une première réponse pour l’après-Mbappé !

Publié le 9 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé, Karim Adeyemi affiche pour l’instant son envie de rester au RB Salzbourg.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble clairement pas avoir prévu de prolonger son bail avec le club de la capitale. Leonardo doit donc déjà se pencher sur sa succession à la pointe de l’attaque, et plusieurs profils ont été évoqués à cet effet ces derniers mois comme Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore Karim Adeyemi (RB Salzbourg). Mais ce dernier ne semble pas encore disposé à rallier le PSG…

« Ma tête est toujours ici »