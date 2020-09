Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour cet attaquant !

Publié le 13 septembre 2020 à 17h45 par D.M.

Selon nos informations, le PSG suit avec intérêt la situation de Wilfried Zaha. Son entraîneur à Crystal Palace, Roy Hodgson, a confirmé que l’attaquant voulait quitter son club actuel.

Le PSG tient sa première recrue estivale en la personne d’Alessandro Florenzi qui viendra renforcer le côté droit de la défense. Et le mercato estival est loin d’être terminé pour le club parisien, en quête d’un milieu de terrain, mais aussi d’un attaquant. A la recherche d’un successeur à Edison Cavani et devant composer avec des moyens limités, Leonardo envisage de prolonger le contrat d’Eric Maxim Choupo-Moting. Mais le directeur sportif du PSG a activé plusieurs pistes pour renforcer ce poste et l’une d’entre elles mène directement à Wilfried Zaha. Selon nos informations exclusives du 13 juin dernier, l’attaquant de Crystal Palace est surveillé par Leonardo qui compte sur ses bonnes relations avec l'agent de l'Ivoirien, Pini Zahavi, pour mener à bien ce dossier.

« Zaha espère toujours qu’un grand club arrive et le recrute »