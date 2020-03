Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo recalé par un profil colossal pour cet été ?

Publié le 28 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait question d’un possible échange entre Neymar et Philippe Coutinho cet été, le milieu offensif brésilien appartenant au FC Barcelone refuserait de rejoindre le PSG.

Neymar figurant toujours sur les tablettes du FC Barcelone, le club catalan aurait une idée bien précise en tête pour parvenir à trouver un accord avec le PSG : proposer une somme d’argent + Philippe Coutinho dans un deal XXL l’été prochain. Ce dernier, actuellement prêté au Bayern Munich, devrait retourner au Barça l’été prochain. Mais accepterait-il d’être inclus dans l’opération Neymar au PSG ?

Coutinho ne voudrait pas le PSG

Comme l’a révélé Sport vendredi, Philippe Coutinho aurait déjà une préférence claire pour son avenir : le milieu offensif brésilien, qui n’a plus sa place au FC Barcelone, voudrait rebondir en Premier League la saison prochaine. Et malgré les pistes menant à l’Inter Milan et au PSG, Coutinho ne voudrait d’aucun de ces deux points de chute. En clair, Leonardo devrait avoir du mal à le recruter…