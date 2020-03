Foot - Mercato - PSG

Coronavirus : Pas d’impact sur le mercato du PSG ?

Publié le 27 mars 2020 à 23h45 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2020 à 0h08

Le PSG pourrait être l’un des rares clubs à ne pas trop souffrir des conséquences du Coronavirus et de la crise qui touche le football en ce moment. Explications.

Le Coronavirus va avoir des répercussions sur l’ensemble du football mondial. Mais le PSG pourrait faire partie des clubs épargnés, malgré les pertes évidentes des recettes de cette fin de saison. Depuis près d’un an, et le retour de Leonardo, Paris se montre très prudent et n’investit plus à outrance pour rester dans les clous du fair-play financier. Une prudence qui pourrait avoir des conséquences positives dans la crise qui se prépare partout en Europe.

Des clubs vont devoir vendre

Fortement touché par le Coronavirus, l’Italie va connaître des mois difficiles et certains clubs de l’élite pourraient avoir grandement besoin de vendre. Une Série A dans laquelle le PSG a beaucoup de cibles. Ainsi, certaines pistes prioritaires du PSG pourraient devenir plus accessibles. On pense notamment à Sandro Tonali (Brescia), Lucas Paqueta (AC Milan), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Miralem Pjanic (Juventus) ou encore Federico Chiesa (Fiorentina). Leonardo va avoir du boulot l’été prochain...