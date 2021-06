Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à se séparer d’un des chouchous de Pochettino ?

Publié le 18 juin 2021 à 21h15 par T.M.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Leandro Paredes est devenu un joueur important au PSG. Toutefois, cela pourrait bien changer cet été.

Ayant eu énormément de mal à s’adapter au PSG, Leandro Paredes a fini par trouver sa place au milieu de terrain. Et l’Argentin est devenu encore plus important suite à l’arrivée de Mauricio Pochettino en janvier dernier. En effet, l’ancien entraîneur de Tottenham a fait de son compatriote l’un de ses hommes de base dans l’entrejeu aux côtés de Marco Verratti. Une belle histoire qui pourrait ne pas forcément continuer. En effet, avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum et la rumeur Paul Pogba, les places seront chères dans le milieu du PSG. Au point d’occasionner le départ de Leandro Paredes ?

Un bon de sortie ?