Mercato - PSG : Une incroyable opportunité à 0€ pourrait se présenter à Leonardo !

Publié le 5 septembre 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Après avoir recruté librement Gianluigi Donnarumma lors de ce mercato estival, le PSG pourrait recruter un autre joueur du Milan AC en 2022.

Ce n’est un secret pour personne, la Serie A est l’un des terrains de chasse préféré de Leonardo. Ancien directeur sportif du Milan AC, le responsable du PSG garde un œil attentif sur le marché italien, à la recherche de la moindre opportunité. Cet été, le dirigeant a d’ailleurs profité de ses excellentes relations avec Mino Raiola pour boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, qui ne parvenait pas à trouver un accord avec ses dirigeants et à prolonger son contrat avec le Milan AC. Mais alors que le mercato estival vient à peine de fermer ses portes en France, certains médias transalpins évoquent une nouvelle piste activée par le PSG. Après avoir tenté de recruter Paul Pogba et Eduardo Camavinga lors de la dernière session de transferts, le club parisien aurait ciblé un milieu de terrain, qui réalise des performances intéressantes au sein du championnat italien.

Le PSG tente le coup pour Kessié