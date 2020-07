Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Kessié scelle son avenir au Milan AC

Publié le 16 juillet 2020 à 21h25 par La rédaction mis à jour le 16 juillet 2020 à 21h50

Interrogé sur un possible départ du Milan AC, Franck Kessié s'est exprimé clairement concernant son avenir en Lombardie.