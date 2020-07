Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL devancée par Leonardo pour cette pépite ?

Publié le 16 juillet 2020 à 21h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le jeune El Chadaille Bitshiabu devrait signer un contrat aspirant avec le PSG très prochainement, Leonardo aurait réussi à s’imposer face à la concurrence très féroce du RB Leipzig dans ce dossier.

« Les négociations se passent bien, notre priorité est de rester au PSG. On souhaite qu'il poursuive sa formation en France et se sente bien dans ses bottes. Nous souhaitons qu'il signe un contrat pro lorsqu'il aura 16 ans », expliquait dernièrement le père d'El Chadaille Bitshiabu dans les colonnes du Parisien , confirmant ainsi la volonté de son fils de poursuivre sa formation au PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’était pas gagné tant il était annoncé que de nombreuses écuries européennes avait coché le nom du jeune défenseur de 15 ans, qui a la particularité de mesurer 1m95 et de peser 96kg malgré son jeune âge. Ainsi, FootMercato a annoncé ce jeudi que le dossier avancerait de manière positive pour le PSG, celui-ci tenant particulièrement à coeur à Leonardo après les départs d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi. Et à en croire les dernières révélations dans le dossier El Chadaille Bitshiabu, il se pourrait que le directeur sportif brésilien ait notamment réussi à passer devant le RB Leipzig.

Le RB Leipzig aurait fait visiter ses installations à El Chadaille Bitshiabu !