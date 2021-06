Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo de retour à la charge sur ce profil XXL ?

Publié le 4 juin 2021 à 12h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo apprécie les qualités d'Houssem Aouar. Mais le joueur de l'OL aimerait se rendre en Premier League.

Formé à l’OL, Houssem Aouar a gravi les échelons à Lyon jusqu’à devenir un élément indispensable de l’équipe première. Enormément courtisé sur le marché, le joueur pourrait quitter son club formateur, un an avant la fin de son contrat, comme l’a souligné son président. « Le départ de Houssem n’est pas un vœu de l’Olympique Lyonnais. On souhaite le garder (…) Si les offres ne correspondent pas à ce que l’on souhaite, il restera à Lyon et on en sera très heureux » a confié Jean-Michel Aulas. Comme annoncé par le 10 Sport en janvier 2020, Leonardo apprécie beaucoup les qualités d’Aouar et avait tenté de le recruter. Une information confirmée par Abdellah Boulma.

« Le PSG était très intéressé par Aouar »