Mercato - PSG : Leonardo préparerait une grosse surprise pour cet été !

Publié le 29 avril 2021 à 1h45 par A.M.

Encore concentré sur la fin de saison qui peut être grandiose, le PSG prépare toutefois le mercato en coulisse, et l'arrivée d'un milieu de terrain serait notamment envisagée.

Cet été, le Paris Saint-Germain va devoir gérer plusieurs dossiers chauds. Les principaux concernés sont évidemment Kylian Mbappé et Neymar qui n'ont toujours pas prolongé leur contrat qui s'achève en juin 2022. Deux dossiers cruciaux puisqu'ils détermineront probablement les ambitions du PSG en matière de recrutement cet été. Si Kylian Mbappé est vendu, le club de la capitale aura plus de moyens tandis que s'il est prolongé, la donne sera différente. Quoi qu'il en soit, Leonardo semble déjà avoir une idée en tête pour cet été.

Un milieu de terrain en approche ?