Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme coup pour cet hiver !

Publié le 11 janvier 2022 à 9h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino peine toujours à trouver l'équilibre dans son milieu de terrain, le PSG envisagerait de recruter Paul Pogba dès cet hiver.

Cet hiver, la grande priorité du PSG est de dégraisser son effectif. Dans cette optique, Rafinha a ainsi été prêté sans option d'achat à la Real Sociedad, mais le club parisien ne compte pas s'arrêter là et souhaite laisser filer d'autres joueurs à l'image de Layvin Kurzawa notamment. En ce qui concerne le recrutement, le PSG risque d'être plus discret qu'à son habitude, mais il n'est pas totalement exclu que Leonardo s'active durant le mois de janvier.

Pogba au PSG dès cet hiver ?