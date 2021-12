Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà un transfert à 40M€ pour la fin de saison !

Publié le 27 décembre 2021 à 9h15 par A.M.

Arrivé sous la forme d'un prêt payant de 7M€, Nuno Mendes semble déjà avoir convaincu le PSG de lever son option d'achat fixée à 40M€.

Comme chaque année, Leonardo a réservé une surprise de dernière minute lors du précédent mercato estival. Cette fois-ci, c'est Nuno Mendes qui est arrivé en toute fin de mercato. Compte tenu de la blessure de Juan Bernat, qui n'a repris la compétition que fin septembre, et de la situation de Layvin Kurzawa, qui n'entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino, le PSG a donc obtenu le prêt de Nuno Mendes avec une option d'achat. Et visiblement, le jeune portugais aurait déjà convaincu tout le monde à Paris.

Le PSG envisage déjà de lever l'option d'achat de Nuno Mendes

Malgré des prestations en dents de scie, Nuno Mendes a démontré l'étendu de son potentiel du haut de ses 19 ans. Et le PSG ne compte pas laisser un autre club profiter de son talent. C'est ainsi que selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale étudie déjà la possibilité de lever l'option d'achat de Nuno Mendes fixée à 40M€. Le journaliste italien explique en effet que le PSG est très heureux des performances et du potentiel du jeune portugais qui pourrait donc s'engager définitivement à Paris dès la fin de la saison.