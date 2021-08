Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien une dernière surprise pour cet été !

Publié le 23 août 2021 à 5h15 par T.M.

A moins de 10 jours de la fin du mercato estival, cela pourrait encore bien bouger du côté du PSG dans le sens des arrivées.

Après le mercato XXL du PSG en 2017, il y aura désormais le recrutement stratosphérique des Parisiens de 2021. En effet, lors de cette fenêtre de recrutement, le club de la capitale a fait trembler la planète football en accueillant successivement de grandes stars avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et dernièrement, ce n’est autre que Lionel Messi qui a posé ses valises au PSG. Une arrivée XXL qui met alors un terme au recrutement de Leonardo ? Pas sûr…

Un milieu est toujours recherché !