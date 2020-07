Mercato - PSG : Leonardo a une occasion en or pour Bakayoko !

Foot - Mercato - PSG

Chelsea serait à la recherche de liquidités pour s’attacher les services de Kai Havertz. Pour financer cette opération, le club anglais pourrait se séparer de plusieurs joueurs dont Tiémoué Bakayoko surveillé par le PSG.

Le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, plusieurs joueurs figurent sur la short-list de Leonardo à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou encore Tiémouyé Bakayoko. Le PSG pourrait tenter de s’offrir le milieu de terrain de Chelsea, d’autant plus que le club anglais serait prêt à se séparer de son joueur. Ce dimanche, le journaliste Nicolo Schira indique que les Blues seraient à la recherche de liquidités et ne s’opposeraient pas un départ de Tiémoué Bakayoko cet été.

Une information confirmée par Alfredo Pedulla . Selon le journaliste italien, Chelsea aurait l’intention de s’offrir Kai Havertz lors du mercato estival. Affaibli par les retombées de la crise sanitaire, le club anglais serait à la recherche de liquidités et aurait l’intention de se séparer de Jorginho, mais aussi de Tiémoué Bakayoko. Leonardo pourrait ainsi sauter sur l’occasion et recruter le milieu de terrain. Affaire à suivre...

#EmersonPalmieri (or #Alonso) and #Jorginho (or #Bakayoko or #Barkley) out: cash for #Havertz