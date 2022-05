Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino… Et si rien ne bougeait au PSG ?

Publié le 5 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Alors qu’il était annoncé que Mauricio Pochettino et Leonardo ne continueraient pas au PSG la saison prochaine, cela ne serait plus aussi évident.

Ce n’est donc pas cette année que le PSG remportera la Ligue des Champions. Et l’échec fracassant face au Real Madrid pourrait avoir de grosses conséquences. En effet, il a été annoncé qu’une révolution pourrait être opérée au sein du club de la capitale afin de repartir sur de nouvelles bases. Ainsi, il était expliqué que Mauricio Pochettino devrait être remercié à la fin de la saison, tandis que Leonardo pourrait lui aussi faire ses valises et ainsi quitter ses fonctions de directeur sportif du PSG.

Une révolution ou pas au PSG ?