Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé déjà programmé ?

Publié le 24 juillet 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger son contrat afin de ne pas être contraint de le vendre à l’été 2021, l’attaquant français ne serait absolument pas dans cette optique et commencerait déjà à travailler pour son départ au Real Madrid dans un an.

« Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a lâché Kylian Mbappé ce mardi au micro de beIN Sport , ne laissant ainsi plus aucune place au doute quant au fait qu’il sera toujours au PSG la saison prochaine. Seulement voilà, cette quatrième année pourrait bien être son ultime exercice du côté du Parc des Princes du fait de sa situation contractuelle. En effet, l’ancien joueur de l’AS Monaco arrivera au terme de son contrat en juin 2022, et il ne se montrerait clairement pas ouvert à l’idée d’une prolongation de celui-ci à l’heure actuelle. De ce fait, afin d’éviter de le voir partir libre, le PSG pourrait n’avoir d’autres choix que de le vendre au Real Madrid dans un an. Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, c’est précisément ce sur quoi travailleraient Kylian Mbappé et l’écurie madrilène.

Le clan Mbappé et le Real Madrid travailleraient pour sa venue en 2021 !