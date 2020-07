Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un proche de McCourt annonce la couleur pour l'avenir d'Eyraud !

Publié le 24 juillet 2020 à 8h30 par B.C.

Ce jeudi, Frank McCourt a officiellement fait savoir qu'il n'envisageait pas de vendre l'OM à Mohamed Ayachi Ajroudi. D'après un proche de l'Américain, le propriétaire marseillais serait attaché au club phocéen et aurait bien l'intention de rester à l'OM, avec Jacques-Henri Eyraud.

Frank McCourt a-t-il mis fin au feuilleton qui enflammait tous les supporters de l'OM depuis un mois ? Cela en a tout l'air. Ce jeudi, l'homme d'affaires américain a fait savoir par le biais de son avocat Olivier de Vilmorin qu'il ne souhaitait pas engager de discussions avec Mohamed Ayachi Ajroudi pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Une nouvelle bombe deux jours après le communiqué fracassant du club phocéen dans lequel il était annoncé qu'une action en justice allait être intentée à l'égard du Franco-Tunisien et de Mourad Boudjellal.

McCourt veut rester à l'OM, avec Eyraud