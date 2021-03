Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plus prudent dans le dossier Mbappé ?

Publié le 23 mars 2021 à 14h45 par La rédaction

Au micro de Canal, Leonardo s’est exprimé dimanche soir sur le dossier de la prolongation de Kylian Mbappe. Décryptage.

Après la victoire du PSG à Lyon, Leonardo a répondu aux questions de Canal Plus et il a répondu sur le sujet de la prolongation de Kylian Mbappe : « Quand on voit la dernière prestation de Kylian, et son nombre de buts à 22 ans, c’est vrai que c’est incroyable. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le jour de parler de son contrat. Honnêtement, en général, les joueurs ont envie de rester au PSG et y faire vraiment un cycle important, comme on a aujourd’hui. Il y a des joueurs qui sont là depuis 8 ou 9 ans, d’autres qui ont signé des contrats et qui ont fait 6 ou 7 ans, c’est quelque chose de formidable d’avoir un groupe qui marche ensemble. Mais là, ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ».

Moins « offensif » qu’il y a trois semaines

Comment décrypter les mots de Leonardo ? A l’analyse, un fait ressort de la réponse du directeur sportif brésilien : il apparaît beaucoup plus prudent et en retrait qu’il y a trois semaines, où il avait exprimé que le temps était venu que l’attaquant prenne une position claire sur l’avenir. Reste à savoir pourquoi : est-ce parce que le dossier de la prolongation a depuis avancé et qu’il convient de rester prudent ? Est-ce au contraire que sa sortie précédente s’est avérée contre-productive ? Difficile à dire en l’état.