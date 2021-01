Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler dans ce dossier chaud...

Publié le 27 janvier 2021 à 10h45 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone suivrait la situation de Juan Bernat avec attention, le latéral gauche du PSG ne serait toutefois pas la priorité du club catalan.

En fin de contrat en juin prochain, Juan Bernat continue de poursuivre sa convalescence après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison. En parallèle, l'international espagnol négocie avec le PSG afin de prolonger son bail. Mais, bien que les discussions avec Leonardo semblent être positives, la menace d'un départ n'est pas totalement à exclure puisque le FC Barcelone serait à l'affût, bien décidé à ne pas laisser passer l'occasion de recruter un joueur libre en fin de saison.

Bernat n'est pas la priorité du Barça