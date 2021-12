Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut reprendre espoir pour le départ de Kurzawa !

Publié le 22 décembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Devenu indésirable au PSG, Layvin Kurzawa est invité à trouver un nouveau club cet hiver. Le Français aurait la cote en Italie.

Layvin Kurzawa devrait être poussé vers la sortie par le PSG dès le prochain mercato hivernal. Le latéral gauche ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino malgré un contrat qui court jusqu'en 2024 avec Paris. Cette saison, Layvin Kurzawa n'a en effet disputé que neuf minutes sous le maillot du PSG, au mois d'août dernier lors du Trophée des Champions perdu contre le LOSC (1-0). Dernièrement, Foot Mercato a affirmé que le Napoli pourrait être intéressé par une arrivée du joueur de 29 ans. Toutefois, le club de Naples ne serait pas la seule formation italienne à suivre Kurzawa...

L'Inter et la Juve pensent aussi à Kurzawa