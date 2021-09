Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Messi pour cette recrue estivale…

Publié le 12 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Recruté en toute fin de mercato par le PSG, Nuno Mendes a en partie décider de venir au sein du club de la capitale pour Lionel Messi.

Pendant une grande partie du mercato estival, Leonardo semble avoir couru derrière le recrutement d’un latéral gauche. D’autant plus que le club parisien aurait souhaité se séparer de Layvin Kurzawa. Finalement, le défenseur est resté, mais le PSG a tout de même renforcé ce secteur de jeu en recrutant le jeune Nuno Mendes, international portugais de 19 ans, sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire de 40M€. Et le directeur sportif du PSG a pu boucler cette opération en partie grâce à Lionel Messi comme le principal intéressé l’a laissé entendre.

Jouer avec Messi, « un rêve » pour Nuno Mendes