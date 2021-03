Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut réaliser un nouveau coup XXL à 0€ !

Publié le 15 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Pour cet été, Leonardo semble se tourner vers des joueurs disponibles contre 0€. Et un nouveau coup pourrait se présenter au directeur sportif du PSG.

Avec le contexte actuel, le manque à gagner est énorme pour le PSG. Et forcément, cela a des répercussions sur le travail de Leonardo, qui n’a pas une marge de manoeuvre total pour recruter et amener du sang au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Par conséquent, le directeur sportif parisien aurait décidé d’adopter une politique précise en se tournant vers des joueurs en fin de contrat et ainsi disponibles pour 0€. Et la liste serait déjà longue à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos, David Alaba, Memphis Depay ou encore Georginio Wijnaldum.

Cristiano Ronaldo pour 0€ ?