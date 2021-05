Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo obligé de tenter sa chance pour Lionel Messi ?

Publié le 11 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

La position du PSG dans le dossier Neymar n’a peut-être pas laissé d’autre choix au PSG que de foncer sur Messi. Explication.

Et si le PSG n’avait pas d’autres véritables choix que de foncer sur Messi ? La question mérite d’être posée. Avec la situation contractuelle de Neymar, qui n’avait plus qu’un an de contrat, l’attaquant brésilien devait soit prolonger soit être vendu. Or compte tenu de son coût financier XXL, aucun club n’était probablement en mesure ou désireux de financer l’opération cet été. Le Paris Saint-Germain devait donc absolument s’accorder avec Neymar pour prolonger.

Eviter le piège du départ libre en juin 2022

Neymar ayant établi de manière très claire qu’il espérait évoluer de nouveau avec Messi, le PSG avait-il un autre choix que de se positionner sur l’attaquant argentin, afin de finaliser l’accord avec Neymar et éviter le piège d’un départ libre en juin 2022 ? Si elle peut paraître un peu exagérée, la question, dans le contexte, n’apparaît cependant pas totalement dénuée de sens.