Mercato - PSG : Leonardo menacé par le Barça pour Memphis Depay ? La réponse !

Publié le 21 mars 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Memphis Depay, le club de la capitale pourrait devoir composer avec la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Cependant, pour l’heure, rien ne serait acté côté catalan.

En fin de contrat à l’OL le 30 juin prochain, Memphis Depay se dirige droit vers un départ libre de l’écurie présidée par Jean-Michel Aulas. Et vu sa situation contractuelle, bon nombre d’écuries ont dernièrement été annoncées sur ses traces, ces dernières étant séduites par la perpective de l’enrôler sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Parmi celles-ci figure le PSG, le club de la capitale considérant que Memphis Depay pourrait s’avérer être un bon renfort pour son secteur offensif. Seulement voilà, Paris serait loin d’être le seul club positionné sur le dossier…

Le FC Barcelone n’aurait pas encore tranché pour Memphis Depay