Mercato - PSG : Leonardo fixé sur l'avenir de Guendouzi ?

Courtisé par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG, Matteo Guendouzi aurait eu une réunion avec Mikel Arteta concernant son avenir. Et Leonardo pourrait bien passer à côté du jeune français…

L’avenir de Matteo Guendouzi a été remis en cause ces derniers jours. Peu utilisé par Arsenal depuis l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc des Gunners en décembre dernier, le jeune international U21 français a récemment été mis de côté par son coach après qu’il a perdu son sang froid lors d’une rencontre face à Brighton en Premier League. Depuis, les rumeurs concernant son départ vont bon train dans la presse internationale. Cependant, Arsenal aurait pris une décision qui ne ferait pas les affaires du PSG et de Leonardo concernant son avenir, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient aussi intéressés…

« Arsenal ne veut pas le vendre »