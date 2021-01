Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une énome annonce sur Thiago Silva !

Publié le 20 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Thiago Silva n'avait pas manqué de tacler le comportement de Leonardo à son égard lors de son départ l'été dernier, le directeur sportif du PSG lui répond.

« Leonardo m'a appelé, il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet du club, que je pouvais partir. C'était très dur pour nous d'accepter ça. Après la finale de la Ligue des champions, il m'a appelé dans son bureau et m'a demandé si j'avais déjà signé avec un autre club (...) Tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. C'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot. Il faut aller de l'avant et continuer à travailler pour Chelsea, un club qui le mérite ». Voilà le message lâché par Thiago Silva dans un entretien accordé au Canal Football Club en décembre dernier. Vexé de la façon dont il a quitté le PSG alors que son bail arrivait à échéance, il n'avait pas hésité à tacler Leonardo. Ce dernier lui a répondu.

«Certains trucs se sont passés la saison passée que je n’ai pas aimés»