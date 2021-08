Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est ramené sur terre pour cette pépite de Simeone !

Publié le 4 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Pourtant annoncé comme intéressé par le profil de Javi Serrano, Leonardo n’aurait pas pris son téléphone pour contacter son agent dans l’optique de le faire venir au PSG.

Ces derniers jours, la presse espagnole a révélé que Leonardo serait susceptible de tenter un coup avec un jeune espoir du football espagnol. En effet, selon As , et alors que le directeur sportif du PSG serait presque exclusivement focalisé sur certaines ventes et le dossier Paul Pogba, Javi Serrano (18 ans) aurait retenu son attention. Si bien que la pépite de l’Atletico de Madrid aurait été supervisée par le PSG qui serait dans le coup à l’instar de plusieurs clubs de Serie A. Néanmoins, ledit intérêt du PSG ne serait pas si concret que cela.

Pas de contact entre Leonardo et Serrano