Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Camavinga !

Publié le 6 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Auteur de débuts très remarqués avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga est déjà ciblé par les plus grands clubs européens. Mais Olivier Létang ne compte pas céder son joyau si facilement.

« Le vendre à un club de Ligue 1 ? Oui, mais ce n’est pas dans les projets ». Olivier Létang l'a annoncé, un transfert d'Eduardo Camavinga vers un club de Ligue 1 n'est pas impossible, ce qui ouvre la porte au PSG qui se serait déjà positionné sur le jeune rennais. Mais l'ancien directeur sportif parisien, désormais président du Stade Rennais, ne compte pas lâcher son jeune milieu de terrain pour le moment.

«Camavinga on veut le garder»