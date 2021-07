Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est enfin fixé pour Camavinga !

Publié le 24 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, Eduardo Camavinga aurait d’autres projets pour son avenir puisqu’il aurait une préférence pour… l’Espagne !

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) devrait changer d’air dès cet été comme l’a récemment indiqué Nicolas Holveck, le président du club breton : « Tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger. C’est le gros dossier en cours. Tout est ouvert. Il ne partira pas pour rien ». Le PSG est sur les rangs pour Camavinga, mais Leonardo pourrait finalement avoir du mal à attirer le jeune milieu de terrain français.

Camavinga plus attiré par l’Espagne

Comme l’a annoncé Manchester Evening News, Eduardo Camavinga serait plus attiré par une aventure en Espagne pour la suite de sa carrière, alors que le Real Madrid lui fait également les yeux doux. Et malgré les intérêts de Manchester United et du PSG à son égard, le jeune rennais pourrait donc davantage opter pour la Liga.