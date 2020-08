Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore interpellé sur le recrutement !

Publié le 27 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival du PSG promet d’être agité dans les semaines à venir, Luis Fernandez a lâché un conseil de taille à Leonardo à ce sujet.

« Il va falloir que le PSG se remette de cet échec et active son mercato. Parce que, après une première mi-temps plus que correcte, Kehrer a explosé face à Coman et il va peut-être falloir trouver un autre joueur à dimension technique au milieu pour pallier aux absences répétées de Verratti », confiait récemment Pierre Ménès sur la marche à suivre cet été pour le recrutement du PSG. Et le consultant de Canal + n’est pas le seul à avoir donné quelques conseils à Leonardo, puisque l’ancien joueur et entraîneur du PSG, Luis Fernandez, a également ciblé une priorité.

Fernandez estime que le PSG doit prendre un latéral