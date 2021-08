Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Kane ?

Publié le 19 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Intéressé par Harry Kane, Leonardo observe de loin le capitaine des Three Lions forcer pour son transfert à Manchester City. L’attaquant de Tottenham espèrerait que le dossier se décante avant ce week-end, pendant que City prépare son offre.

Depuis son retour au PSG, Leonardo ne semblait pas faire l’unanimité auprès des supporters parisiens. Entre la gestion du cas Mbappé et un recrutement jugé insuffisant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’était pas dans sa meilleure période. Et en un été, le Brésilien a inversé la tendance. Des renforts XXL à chaque poste et cerise sur le gâteau, l’arrivée de Lionel Messi. Tellement énorme que Leonardo serait toujours intéressé par Harry Kane. Mais Manchester City semble mener la danse.

Harry Kane veut que le dossier se décante avant ce week-end