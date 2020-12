Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une grosse menace pour Aouar ?

Publié le 29 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG depuis de nombreux mois, Houssem Aouar pourrait vivre ses derniers moments à l'OL alors que plusieurs cadors européens surveillent de près sa situation. D'ailleurs, Arsenal n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Élément-clé de Rudi Garcia cette saison, Houssem Aouar pourrait franchir un cap dans sa carrière au cours des prochains mois. Récemment, le jeune international français avait laissé planer le doute concernant son avenir : « Je suis ici et j'essaie de progresser personnellement en faisant la plus belle saison possible. Bien sûr, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais je suis très motivé pour apporter le plus à l’équipe » . Déjà tout proche de signer à Arsenal cet été, le milieu offensif de 22 ans serait toujours dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer l'entrejeu du PSG. Outre son talent et son potentiel certain, l'international tricolore a l'avantage d'être formé en France, ce qui aiderait le PSG à remplir les quotas pour les listes UEFA. Toutefois, Leonardo doit faire face à une rude concurrence pour Houssem Aouar. Alors que la Juventus garde un œil sur le numéro 8 de l'OL depuis plusieurs mois, Arsenal pourrait repasser à l'action...

Arsenal n'abandonne pas la piste Aouar !