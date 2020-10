Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un énorme danger pour 2021 !

Publié le 11 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec le PSG, Angel Di Maria figurerait sur les tablettes de la Juventus qui envisage de le recruter gratuitement à cette échéance. Explications.

« J'en ai parlé avec ma femme, mon contrat se termine et le PSG veut le renouveler. Et je ne sais pas vraiment. Elle veut voir comment les choses se passent. Je ne veux pas passer au-dessus ma famille, c'est la chose la plus importante que j'ai », confiait Angel Di Maria (32 ans) en septembre, laissant ainsi planer un gros doute sur son avenir au PSG, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2021 dans la capitale. D’ailleurs, un cador européen souhaiterait profiter de ce flou autour de la situation de Di Maria pour attirer gratuitement l’ailier argentin du PSG.

La Juventus en embuscade pour Di Maria

Comme l’a révélé Calciomercato.com samedi, la Juventus Turin apprécierait beaucoup le profil d’Angel Di Maria et souhaiterait tenter de récupérer gratuitement le numéro 11 du PSG l’été prochain, à l’issue de son contrat au Parc des Princes. Et pour éviter de voir partir libre son joueur, Leonardo devra donc rapidement s’activer pour prolonger son contrat.