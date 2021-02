Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra se méfier de Guardiola pour cet attaquant de renom !

Publié le 8 février 2021 à 23h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG selon la presse italienne, Romelu Lukaku serait également apprécié des dirigeants de Manchester City qui ne verraient aucun mal à recruter l’ancien buteur de Manchester United

Dimanche, Calciomercato.com a lâché une petite bombe. À en croire le média transalpin, Leonardo apprécierait le profil de Romelu Lukaku et serait susceptible de lancer une opération auprès de l’Inter, en difficulté sur le plan financier d’après CM.com . Néanmoins, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul à en pincer pour l’international belge qui figurerait également sur les tablettes de Manchester City. The Athletic a révélé ce lundi que les Skyblues songeraient à recruter Romelu Lukaku afin de renforcer le secteur offensif de l’équipe entraînée par Pep Guardiola qui devrait perdre Sergio Agüero l’été prochain, soit au moment où son contrat arrivera à expiration.

Manchester City, une menace réelle pour Lukaku