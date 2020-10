Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 30 octobre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé depuis longtemps dans le viseur du PSG et de Leonardo qui le connaît très bien, Gianluigi Donnarumma semble surtout bien parti pour prolonger son contrat avec le Milan AC.

« Donnarumma ? Sa prolongation est d'actualité, on en parle depuis longtemps, de manière sereine et, espérons-le, fructueuse avec le joueur et son agent », indiquait dernièrement Frédéric Massara, le directeur sportif du Milan AC, dégageant donc une tendance très positive pour la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma qui serait pourtant courtisé par le PSG. Leonardo, qui a côtoyé le gardien italien par le passé au club rossonero , envisagerait de profiter de sa situation contractuelle pour attirer gratuitement Donnarumma l’été prochain, mais il semblerait bien que ce dossier soit trop compliqué pour le directeur sportif du PSG.

Donnarumma vers la prolongation