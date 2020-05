Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé dans ce gros dossier ?

Publié le 18 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Le PSG étant en quête de renfort au milieu de terrain, Ismaël Bennacer est notamment ciblé par Leonardo. Mais le joueur a affiché une envie forte pour son avenir au Milan AC…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, de nombreux profils ont été ciblés par Leonardo afin de renforcer l’entrejeu du PSG lors du prochain mercato estival. On trouve notamment Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Houssem Aouar (OL), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC). Mais ce dernier, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec le club rossonero , a indirectement recalé le PSG.

« Tout gagner avec Milan »