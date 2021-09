Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaîtrait déjà sa première désillusion pour l’été prochain !

Publié le 8 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Marcelo Brozovic, qui sera libre de tout contrat, l’ex-partenaire d’Achraf Hakimi ne devrait pas quitter l’Inter pour le Paris Saint-Germain. Explications.

Les jolis coups semblent se suivre et se multiplier dans la tête de Leonardo. En plus des quatre joueurs recrutés contre rien l’été dernier, en les personnes de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi, le directeur sportif du PSG songerait à d’autres joueurs qui seront libres de tout contrat à la fin de la saison. Ce serait notamment le cas de Paul Pogba, de Franck Kessié, d’Antonio Rüdiger ainsi que de Marcelo Brozovic. En ce qui concerne le dernier cité, l’opération se compliquerait terriblement pour le PSG.

Brozovic déterminé à prolonger son contrat à l’Inter