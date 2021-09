Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a laissé filer un très joli coup...

Publié le 8 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Très intéressé par Amine Adli, l'OM n'a finalement pas pu rivaliser avec le Bayer Leverkusen. L'ancien Toulousain voulait pourtant rester en Ligue 1.

Cet été, l'Olympique de Marseille a été très actif en recrutant 12 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Toutefois, Pablo Longoria a longtemps tenté d'attirer Amine Adli dont le contrat s'achevait en juin prochain avec Toulouse. Mais le jeune milieu offensif s'est finalement engagé avec le Bayer Leverkusen. Et pourtant, Amine Adli reconnaît qu'il privilégierait la Ligue 1.

Adli aurait préféré rester en Ligue 1